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Зеленский переложил на США ответственность за свою роковую ошибку

Зеленский переложил на США ответственность за свою роковую ошибку

Владимир Зеленский попытался объяснить, почему Украина осталась без ракет для Patriot. Об этом 7 августа сообщают СМИ .

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