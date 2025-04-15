Соцфонд: пенсионеры могут скорректировать стаж через «Госуслуги»

Граждане России, получающие пенсию или планирующие её оформление, могут проверить сведения о своем трудовом стаже через портал госуслуг и при необходимости инициировать исправление ошибок, сообщили в Социальном фонде РФ.
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