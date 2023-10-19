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Савёловский посад

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Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Новое производство будет включено в фармацевтический кластер Москвы В Москве будет создано новое производство лекарств для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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