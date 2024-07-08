Житель Крыма угрожал сожительнице убийством

Уроженец Джанкойского района приговорён к лишению свободы за угрозу убийством.Установлено, что ранее судимый за грабёж крымчанин, будучи пьяным, в ходе конфликта с сожительницей, обхватил её шею руками и высказал угрозу убийством путём удушения.