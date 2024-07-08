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Вести Севастополь

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Житель Крыма угрожал сожительнице убийством

Уроженец Джанкойского района приговорён к лишению свободы за угрозу убийством.Установлено, что ранее судимый за грабёж крымчанин, будучи пьяным, в ходе конфликта с сожительницей, обхватил её шею руками и высказал угрозу убийством путём удушения.

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