В Петербурге изображавший человека-паука юный москвич попал в реанимацию,

ИАНЕДТуризмПодписатьсяВ Петербурге изображавший человека-паука юный москвич попал в реанимацию,Один из подростков, приехавших в Петербург на каникулы, оказался в больнице после неудачного романтического вечера.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариивлвалерий лисицынНахватались европейского "искусства" . Потом удивляемся откуда берутся всякие полудурки. Кто их воспитывает? На чьих примерах? Западные пидарасы лезут из всех щелей а дети глупые впитывают.Ответить19 час.
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