В Петербурге изображавший человека-паука юный москвич попал в реанимацию,

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Нахватались европейского &quot;искусства&quot; . Потом удивляемся откуда берутся всякие полудурки. Кто их воспитывает? На чьих примерах? Западные пидарасы лезут из всех щелей а дети глупые впитывают.
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