Спецназ «Сибирь» ликвидировал гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обстреливал позиции ВС России на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожен бойцами спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.
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