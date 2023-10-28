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Спецназ «Сибирь» ликвидировал гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Спецназ «Сибирь» ликвидировал гранатометный расчет ВСУ под Клещеевкой

Гранатометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обстреливал позиции ВС России на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожен бойцами спецназа «Сибирь» Южной группировки войск.

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