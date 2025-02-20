Два мумифицированных трупа нашли в квартире во Всеволожске, после того, как там прорвало батарею. До жильцов долго не могли достучаться.
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Два мумифицированных трупа нашли в квартире во Всеволожске, после того, как там прорвало батарею. До жильцов долго не могли достучаться.