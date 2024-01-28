Картину Мона Лиза кисти Да Винчи облили супом в Лувре

Две экоактивистки облили супом самую знаменитую картину в мире – Мону Лизу Леонардо Да Винчи. Вандализм активисток произошёл в Париже, в Лувре, где и расположена знаменитая картина К счастью, уже многие годы картина Мона Лиза демонстрируется посетителям музея только под толстым бронированным стеклом.