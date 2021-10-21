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Лавров, Эрдоган и монолит НАТО

Лавров, Эрдоган и монолит НАТО

Еще раз здравствуйте, сейчас начнем нагнетать.Надеюсь, все уже знают о разрыве России с НАТО в ответ на высылку наших дипломатов? Москва полностью отзывает свое представительство в штаб-квартире альянса в Брюсселе и высылает все структуры НАТО со своей территории — и тут возникает закономерный вопрос: а почему Сергей Викторович так возбудился по этому поводу?Мало того, буквально сегодня Мария Захарова язвительно сообщила, что содержательной части в речах генсека НАТО Столтенберга не зафиксировано — судя по всему, Москва намеренно пошла на серьезное отношение обострений.

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