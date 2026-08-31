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ВС РФ поразили три логистических центра на территории Украины

ВС РФ поразили три логистических центра на территории Украины

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 31 августа 2026 года, в понедельник.

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