Спасены! Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Сотрудникам МЧС России удалось вызволить семейство косаток из плена обмелевшего лимана на Камчатке. Попытки спасти группу морских животных продолжались около двух дней, шансов на успех, казалось, уже нет, но им все-таки удалось помочь.
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