В Курганской области полицейские и общественники побеседовали с подростками на тему противодействия экстремизму

В Зауралье продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде», направленное на организацию комплекса дополнительных мероприятий по формированию у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии.
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