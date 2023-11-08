В Курганской области полицейские и общественники побеседовали с подростками на тему противодействия экстремизму

В Зауралье продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде», направленное на организацию комплекса дополнительных мероприятий по формированию у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, нетерпимости к вражде и ксенофобии.