День 27 июля в истории

День работника торговли Первоначально праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года как День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства и праздновался в последнее воскресенье июля.
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