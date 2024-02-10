Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Договорились об оплате за унижения

Договорились об оплате за унижения

Минутка спортивного куколдизма.Российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год.

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Комментарии
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Павел Аксенов
Ликвидировать в великой РОССИИ все организации, которые связан с олимпиадой. Они (запад) нас допускать туда будут только с  унижением НАС. Но взносы платите. И уволить всех в РОССИИ  кто в этих организациях работает(они свою зарплату будут лобировать всяко-разно, они продвигают российский спорт? Эти подстилки запада?). Настоящие олимпийские спортсмены сами разберутся как им действовать, только если они не на государственном обеспечении. Советский спорт рулит!
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1 час.
лина любимцева
НИ стыда, ни совести, ни гордости НЕТ!... П О З О Р!!!  Твари бесхвостые, поскольку хвост В ЗАДНИЦУ ЗАСУНУТ и уже там пророс!!  Тьфу!
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1 час.
лл
лина любимцева
Можно подумать, что министр спорта действует по личному усмотрению?... И выделяет такие огромные деньги, кому только пожелает?!!.....   НЕТ! ....Это политика президента и правительства России. Все-таки &quot;буржуинская тема&quot; НЕ СХОДИТ У НИХ!!  Они напрочь  проросли в   этой теме..
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1 час.

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