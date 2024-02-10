Договорились об оплате за унижения

Павел Аксенов

Ликвидировать в великой РОССИИ все организации, которые связан с олимпиадой. Они (запад) нас допускать туда будут только с унижением НАС. Но взносы платите. И уволить всех в РОССИИ кто в этих организациях работает(они свою зарплату будут лобировать всяко-разно, они продвигают российский спорт? Эти подстилки запада?). Настоящие олимпийские спортсмены сами разберутся как им действовать, только если они не на государственном обеспечении. Советский спорт рулит!