Минутка спортивного куколдизма.Российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выплату взноса за 2023 год.
Договорились об оплате за унижения
Комментарии
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Павел Аксенов
Ликвидировать в великой РОССИИ все организации, которые связан с олимпиадой. Они (запад) нас допускать туда будут только с унижением НАС. Но взносы платите. И уволить всех в РОССИИ кто в этих организациях работает(они свою зарплату будут лобировать всяко-разно, они продвигают российский спорт? Эти подстилки запада?). Настоящие олимпийские спортсмены сами разберутся как им действовать, только если они не на государственном обеспечении. Советский спорт рулит!
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1 час.
лина любимцева
НИ стыда, ни совести, ни гордости НЕТ!... П О З О Р!!! Твари бесхвостые, поскольку хвост В ЗАДНИЦУ ЗАСУНУТ и уже там пророс!! Тьфу!
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1 час.
лл
лина любимцева
Можно подумать, что министр спорта действует по личному усмотрению?... И выделяет такие огромные деньги, кому только пожелает?!!..... НЕТ! ....Это политика президента и правительства России. Все-таки "буржуинская тема" НЕ СХОДИТ У НИХ!! Они напрочь проросли в этой теме..
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1 час.
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