Орловский техникум агробизнеса и сервиса раздавал жильё без разрешения

Контрольно-счётная палата (КСП) Орловской области в рамках плана деятельности на 2024 год проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных в форме субсидий БПОУ «Орловский техникум агробизнеса и сервиса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии