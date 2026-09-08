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Царьград

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Если Третья Мировая война начнётся – то только тогда. Жириновский назвал дату

Если Третья Мировая война начнётся – то только тогда. Жириновский назвал дату

Когда-то над прогнозами Владимира Жириновского откровенно смеялись. Теперь их пересматривают и перечитывают с тревогой – ведь даже самые невероятные его политические пророчества сбываются.

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