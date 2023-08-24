Политика как она есть

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  • Игорь Василевский
    Как это вбрасыватьденьги в экономику?? Я знаю только один легальный способ - кредитование проектов. И все! А накачива...Дайте денег! Нет ...
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Дайте денег! Нет времени объяснять...

Дайте денег! Нет времени объяснять...

Давненько я не брал в руки шашки. В смысле, не писал экономических текстов.Исправляюсь.Заметьте, я переждал всю вакханалию с истериками «Ааа!!! Доллар по сто! Мы все умрём!» и пишу уже когда пошла коррекция.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ах,какой оно&quot;патриот&quot;это роджер(с)...А,как оно вылизывает&quot;наших&quot;либерастов,прям&quot; на загляденье&quot;...С ним даже и врагов искать не нужно-вот оно:циничное,лживое и ненавистное ко всему русскому народу
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9 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Истерикой приверженца западной модели развития удовлетворен. Значит, всё правильно делаем.
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8 час.
Игорь Василевский
Как это вбрасыватьденьги в экономику?? Я знаю только один легальный способ - кредитование проектов. И все! А накачивать деньгами банки... отсюда и игрища всякие.Второе. А кто мешает правительству ввести безналичный рубль для промышленности? И наличный для з.п. Как сделал Сталин? И пекидка денег с безнального счета сделать невозможным - законодательно, програмно на компах? Да, никто... Воля нужна политическая и все
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4 час.

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