Давненько я не брал в руки шашки. В смысле, не писал экономических текстов.Исправляюсь.Заметьте, я переждал всю вакханалию с истериками «Ааа!!! Доллар по сто! Мы все умрём!» и пишу уже когда пошла коррекция.
Дайте денег! Нет времени объяснять...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Ах,какой оно"патриот"это роджер(с)...А,как оно вылизывает"наших"либерастов,прям" на загляденье"...С ним даже и врагов искать не нужно-вот оно:циничное,лживое и ненавистное ко всему русскому народу
Ответить
9 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Истерикой приверженца западной модели развития удовлетворен. Значит, всё правильно делаем.
Ответить
8 час.
Игорь Василевский
Как это вбрасыватьденьги в экономику?? Я знаю только один легальный способ - кредитование проектов. И все! А накачивать деньгами банки... отсюда и игрища всякие.Второе. А кто мешает правительству ввести безналичный рубль для промышленности? И наличный для з.п. Как сделал Сталин? И пекидка денег с безнального счета сделать невозможным - законодательно, програмно на компах? Да, никто... Воля нужна политическая и все
Ответить
4 час.
Свежие комментарии