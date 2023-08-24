Дайте денег! Нет времени объяснять...

Ах,какой оно"патриот"это роджер(с)...А,как оно вылизывает"наших"либерастов,прям" на загляденье"...С ним даже и врагов искать не нужно-вот оно:циничное,лживое и ненавистное ко всему русскому народу

Игорь Василевский

Как это вбрасыватьденьги в экономику?? Я знаю только один легальный способ - кредитование проектов. И все! А накачивать деньгами банки... отсюда и игрища всякие.Второе. А кто мешает правительству ввести безналичный рубль для промышленности? И наличный для з.п. Как сделал Сталин? И пекидка денег с безнального счета сделать невозможным - законодательно, програмно на компах? Да, никто... Воля нужна политическая и все