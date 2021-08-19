Инфекционист объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему вакцина от коронавируса существует, а лекарство от инфекции еще не было разработано.
Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему вакцина от коронавируса существует, а лекарство от инфекции еще не было разработано.
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