ИЗВЕСТИЯ iz

6 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Michael Romanov
    Идиоты. Водород гораздо дороже газа. К тому же его невозможно использовать в быту. Но... лозунг левых эсэров гласит: ...Немецкий журналис...
  • Александр Иванов
    То то они так даже к шасси цеплялись, явно грехов много!!Талибы начали роз...
  • Александр Иванов
    Куда с бандерохохлятской пиндосолизькой мордой учить Россию жить!! Сосем у Прыгуна мозги перемешались!!Климкин назвал ед...

Инфекционист объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

Инфекционист объяснил отсутствие лекарства от COVID-19

Заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему вакцина от коронавируса существует, а лекарство от инфекции еще не было разработано.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх