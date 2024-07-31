Ynet: Израиль усилит охрану своих спортсменов на Олимпиаде

Израиль планирует усилить охрану своих спортсменов на Олимпийских играх в Париже. «Служба общей безопасности (ШАБАК) усилит охрану израильской делегации на Олимпийских играх в Париже, будет отправлена дополнительная охрана для защиты участников делегации в Олимпийской деревне и за её пределами», — говорится в сообщении Ynet.