Политолог Вадим Трухачев назвал настоящего победителя «Евровидения»

Политолог-европеист Вадим Трухачев поделился своим мнением о последнем «Евровидении» и назвал настоящего победителя, по сравнению с другими участниками, которых он либо считает обычными, либо извращенцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии