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Политолог Вадим Трухачев назвал настоящего победителя «Евровидения»

Политолог Вадим Трухачев назвал настоящего победителя «Евровидения»

Политолог-европеист Вадим Трухачев поделился своим мнением о последнем «Евровидении» и назвал настоящего победителя, по сравнению с другими участниками, которых он либо считает обычными, либо извращенцами.

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