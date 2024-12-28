Ученые нашли двойника «Луки» из Ессентуков

В ессентукских минеральных водах нашли бактерий, похожих на последнего универсального общего предка. Последним общим предком всех живых организмов называют нечто, жившее около 3,4 млрд, а по некоторым данным – более 4 млрд лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии