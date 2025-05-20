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Как прошел I этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Как прошел I этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Как сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, на I этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, прошедшем в венгерском Сегеде с 15 по 18 мая, российские спортсменки из Петербурга и Воронежа заняли третье место.

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