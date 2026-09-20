Посольство России в Вашингтоне начало голосование за депутатов Госдумы

В Вашингтоне началось голосование за депутатов Госдумы: участок №8388 открылся в посольстве России. Проголосовать могут граждане РФ с загранпаспортом до 21 сентября.
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