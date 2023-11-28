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Синнер сходил на матч «Милана» в Лиге чемпионов и встретился со Златаном

Синнер сходил на матч «Милана» в Лиге чемпионов и встретился со Златаном

Чемпион Кубка Дэвиса Янника Синнера посетил матч Лиги чемпионов между «Миланом» и дортмундской «Боруссией».

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