Столтенберг готов разрешить Украине удары по РФ западным оружием

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО публично повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, поскольку, по его мнению, «это самооборона», и это особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.