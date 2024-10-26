Узбекистан и Казахстан крутят шашни с НАТО. Силой заставим их любить Россию?

frior

Маленькая поправка. У пашиняна имя и отчество - русские. Но искаженные, как и его речь на русском. Он никол воваевич. Я каждый раз удивляюсь выдержки нашего президента не расхохотаться в лицо этого деятеля. А что касается узбеков и казахов, всех, кто получил гражданство, проверить на знание языка и истории, и лишить гражданства. С выселением на историческую родину. А «ценным спецам» вообще закрыть границу.