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Узбекистан и Казахстан крутят шашни с НАТО. Силой заставим их любить Россию?

Узбекистан и Казахстан крутят шашни с НАТО. Силой заставим их любить Россию?

967 прочтений Вчера Если вы думаете, что, наткнувшись на жесткий ответ России на Украине, блок НАТО отказался от своих планов по расширению на Восток, на территории бывших союзных республик, то вынужден вас разочаровать.

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Комментарии
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frior
Маленькая поправка. У пашиняна имя и отчество - русские. Но искаженные, как и его речь на русском. Он никол воваевич. Я каждый раз удивляюсь выдержки нашего президента не расхохотаться в лицо этого деятеля. А что касается узбеков и казахов, всех, кто получил гражданство, проверить на знание языка и истории, и лишить гражданства. С выселением на историческую родину. А «ценным спецам» вообще закрыть границу.
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