На Урале 60% клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» используют электронный документооборот для взаимодействия с ней

В Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» количество клиентов-предпринимателей, работающих с компанией через электронный документооборот, достигло 30 тысяч, что составляет 60% от общего числа юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.
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