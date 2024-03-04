На Урале 60% клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» используют электронный документооборот для взаимодействия с ней

В Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» количество клиентов-предпринимателей, работающих с компанией через электронный документооборот, достигло 30 тысяч, что составляет 60% от общего числа юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.