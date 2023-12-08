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Эксперты оценили вероятность войны между Венесуэлой и Гайаной

Эксперты оценили вероятность войны между Венесуэлой и Гайаной

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной вряд ли перерастет в масштабные военные действия. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, комментируя последние сообщения о начале переброски военных сил Венесуэлы в приграничные с Гайаной районы.

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