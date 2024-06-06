Долго ли еще золоту расти

Для понимания происходящих событий вокруг драгметаллов нужно в первую очередь посмотреть, что происходит в последние годы с действиями мировых центробанков?- Если в 2020 году центробанки купили 300 тонн золота, то уже в 2022 году объем их покупок превысил 1000 тонн.