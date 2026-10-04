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Анна Горшкова ушла из шумной светской жизни после короткого брака с Михаилом Борщёвым

Анна Горшкова ушла из шумной светской жизни после короткого брака с Михаилом Борщёвым

В середине двухтысячных Анну Горшкову знали по всей стране: роль Полины Пеньковой в «Бедной Насте» сделала её одним из самых заметных лиц российского телеэкрана.

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