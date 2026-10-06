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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге за год уменьшилось число магазинов товаров для дома

В Екатеринбурге за год уменьшилось число магазинов товаров для дома

В Екатеринбурге за год количество магазинов товаров для дома сократилось на 3,3%, тогда как в Челябинске их число выросло на 6,59%.

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