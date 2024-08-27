Китайский регион посещают миллионы туристов

Чтобы привлечь туристов, курорт Ямжо Юмко Лейк в Шаннане в китайском регионе Сизан (Тибет) построил места для кислородных ингаляций, ввел больше услуг по размещению и организовал различные культурные мероприятия: скачки, экскурсии и этнические обычаи.