Китайский регион посещают миллионы туристов

Чтобы привлечь туристов, курорт Ямжо Юмко Лейк в Шаннане в китайском регионе Сизан (Тибет) построил места для кислородных ингаляций, ввел больше услуг по размещению и организовал различные культурные мероприятия: скачки, экскурсии и этнические обычаи.
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