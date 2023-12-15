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Кубок IBU. Большой масс-старт. Ботн, Невланн, Эвербю, Фрацшер, Ритмюллер и Ломбардов выступят в гонке

Кубок IBU по биатлону-2023/24 3-й этап Шушен, Норвегия Женщины Большой масс-старт Начало – 15:30 по московскому времени.

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