"Пусть посадят, но я буду мстить": Мигрант с русским паспортом угрожал воспитателям детсада из-за кукол

Не пойму, о чём думает государство России ,пуская это зверью в нашу страну, которое невоспитано, живёт инстинктами животных, готовые уничтожать русское население, не скрывая этого, проводит геноцид. А мы всё надеемся и пытаемся их образумить, заставить выполнять наши законы, они ложили на всё это и живут в своё удовольствие, им всё равно, только лишь сила сможет их остановить, неужели наше государство, в такой степени обезумело находится под какими-то галюцагеными препаратами, что до неё не доходит, к чему это всё приведёт, уже всё это выливается в то, что население России выходит и защищает свою территорию своими силами, толкают наших жителей к революции, прольется кровь, что за безумие происходит-то ?!

Одиссей

ну, вот и вся ассимиляция-интеграция. А уж "культурный обмен" - в полный рост. Вопрос только к нам: а нам-то нужны ТАКИЕ культурные изыски? Готовы принять и включить в СВОЮ культуру? А если НЕТ, то нафиг все это надо было начинать? А по текущему факту: сей индивид - явный психопат. Возможно - сам по себе ,возможно - свихнулся на религиозной почве. Непонятно, КАК с таким бэкграундом он смог получить гражданство? Чиновники боролись за статистику? Интересно, чем все закончится: папашу в психушку определят? лишат гражданства и домой выпроводят? что с ребенком? оставят у этого папаши или в детдом определят? а остальные дети? ведь по традиции у него должна быть куча детей! ЗЫ. А педагогам детсада - решпект и уважуха: не дрогнули, не прогнулись и отстояли свою (НАШУ) позицию.