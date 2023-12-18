ЕС оценил свои потери из-за санкций против России в 1,5 триллиона долларов

Европейцы подсчитали собственные убытки в экономическом противостоянии с Россией и пришли в ужас.Подводя итоги года европейцы выяснили, что ЕС переплатил за 2023-й год 185 миллиардов евро только за газ, который теперь получают от США.
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