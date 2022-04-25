Елизавета Туктамышева: «Танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения. То же и с прыжками – сначала надо выучить их в зале»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о важности тренировок в зале. «Чтобы программа хорошо смотрелась на льду, мы много отрабатываем ее в зале, почти перед каждой тренировкой мы оттачиваем движения.

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