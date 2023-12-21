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Немецкий бизнесмен Дотком призвал не доверять США после слов Блинкена о Киеве

Немецкий бизнесмен Дотком призвал не доверять США после слов Блинкена о Киеве

Немецко-финский предприниматель Ким Дотком оценил в своих соцсетях абсолютно идентичные высказывания государственного секретаря Америки Энтони Блинкена и координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности США Джона Кирби о том, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка с деньгами» для Киева.

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