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Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа?

Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа?

Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.

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