Под прикрытием белого флага, украинские боевики пытаются обмануть российских военных: Обновленная карта военной операции на Украине 28 сентября 2023 года Юлия СоколоваВ Луганской Народной Республике (ЛНР) вспыхнул новый эпизод конфликта, который может поставить под вопрос доверие между сторонами на линии соприкосновения.