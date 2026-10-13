Три отметки на боковине шины, которые могут упростить шиномонтаж

На боковине новой автомобильной шины можно заметить цветные точки и полосы. На первый взгляд это выглядит как обычная заводская разметка, которую после установки колеса уже никто не вспоминает.
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