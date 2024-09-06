Трамп в растерянности от слов Путина: «Не знаю, как относиться»

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление: после отказа Джо Байдена от гонки за президентское кресло, Москва «переключает» свою поддержку на Камалу Харрис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии