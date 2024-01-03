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В Калуге четыре человека отравились угарным газом

В Калуге четыре человека отравились угарным газом

В Калуге четыре человека отравились угарным газом. Об этом 2 января сообщили в горуправе. По информации ГУ МЧС России по Калужской области, 31 декабря в 18:40 в доме 81 по улице Грабцевское шоссе предположительно отравились угарным газом 4 человека, в том числе и 2 детей 2015 года рождения.

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