"Будешь вякать - снимем с должности": Генерал Гурулёв вновь заявил о вранье в высоких кабинетах. Чего боятся командиры больше поражения России?

АНГЕЛ АНГЕЛ

В свое время были велики художники которые писали свои картины ставшие достоянием государства и произведениями искусства. СССР и Россия этим гордится. Но вот когда после смерти И.В,Сталина к власти пришел Н.С,Хрущев и начал чистку в своем амплуа, убирая наркомов, директор предприятий практиков, заменяя их свободными "художниками" из экономистов, бухгалтеров и т.д., Вот тут и началось, что из реальных достижений в экономике, ВС с ВПК и т.д. стали получать данные те, которые хочет руководство, т.е. стали подгонять, рисовать, приписывать и т.д. и понеслось, нет плана нет премии, накажут по партийной линии в лучшем случае, а в худшем выпрут из комсомола, компартии, снимут с должности с потерей свой перспективы, а главное кормушки, привилегий и т.д. Теперь это называем "эффективными" менеджерами которые решалы по откатам, коррупции, взяткам, припискам, но главное сплошная ложь от итогов оптимизации образования, здравоохранения, пенсионной и т.д. реформ. Когда подпихивают данные В.В,Путину данные о средних зарплатах, достижениях по увеличению благосостояния стариков (одни из таких Голикова, Котяков) и т.д. То понимаешь что ложь просто зашкаливает все до этого написанные сказки всеми сказочниками мира не сравнятся с ложью внутри всей вертикали власти, которая спустилась вниз.... Без реальных данных, анализа сложившийся ситуации не возможно провести реальные реформы, кроме как на бумаге. Кадровый вопрос во власти упал ниже плинтуса, если взять нашу госдуму, совфед, политиков, чиновников, СМИ, судебную власть, МВД, Минобороны с генштабом и т.д. становится страшнее чем ядерная война, а кто в России рулит и в чьих интересах? То что не в интересах России и народа однозначно нет. Пока в России выстроена мафиозно семейная партийно чиновничье, бизнес олигархическое управление государством и экономикой в своих интересах ни каких прорывов не будет. Экономика должна работать на Россию и народ, на не на эти мафиозные семьи....