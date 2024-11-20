Отреагируем, если инфляция не упадет: Володин «пригрозил» Набиуллиной

Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину раскритиковали в Госдуме. Она, отчитываясь перед нижней палатой парламента, обещала снизить инфляцию до 4% (сейчас 8,5%), а ключевую ставку к 2027 году до 7,5-8,5% (сегодня 21%).