Демократы, взяв конгресс, могут дезавуировать все шаги президента навстречу Москве Дмитрий Родионов На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Дмитрий Ежов Президент США Дональд Трамп использует 60-дневный период для оценки последствий для мировой экономики и экономики США связанных с Россией санкций и пошлин, которые он ранее отменил, заявил глава Госдепа США Марко Рубио.
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