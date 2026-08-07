Как разведка Китая «сообщила, что за потоком нелегалов в Испанию стоит Моссад»

Олег Орлов

Александр Третьяк Автор ,а зачем колючая проволока ,если есть более эффективный и намного дешевле способ .Устанавливаем Браунинг М2 ( или какие там на вооружении Испании )каждые 20 м и при приближении черных бить на поражение .

Можно и искусственный интеллект подключить, чтобы люди были не при чем. .. Ведь охрана границ - святое дело... И не в конкретных людей с фамилиями и прочем, а в нарушителей госграницы интеллект отрабатывает... А то тезис о нерушимости границ так работать не будет...