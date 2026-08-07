Китайская разведка подозревает, что израильская спецслужба Моссад стоит за массовым наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута.
Как разведка Китая «сообщила, что за потоком нелегалов в Испанию стоит Моссад»
Комментарии
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Олег Орлов
Александр Третьяк
Автор ,а зачем колючая проволока ,если есть более эффективный и намного дешевле способ .Устанавливаем Браунинг М2 ( или какие там на вооружении Испании )каждые 20 м и при приближении черных бить на поражение .
Можно и искусственный интеллект подключить, чтобы люди были не при чем. .. Ведь охрана границ - святое дело... И не в конкретных людей с фамилиями и прочем, а в нарушителей госграницы интеллект отрабатывает... А то тезис о нерушимости границ так работать не будет...
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1 м.
Элина Смирнова
Верю. Так и Колон (он же Колумб) был евреем, искал земли для жидов.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Такая акция - массовое нашествие мигрантов, кем-то организовано. Дальше будут искать кому это выгодно, в любом случае дистабилизация обстановки вынудит применить какие-то меры силового выдворения мигрантов незаконно перешедших границу.
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1 м.
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