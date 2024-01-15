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Главу отделения Союза десантников РФ Тетерина признали негодным к военной службе

Главу отделения Союза десантников РФ Тетерина признали негодным к военной службе

В Свердловской области возобновили уголовное дело о крупной взятке, фигурантом которого стал председатель регионального отделения Союза десантников России и участник спецоперации на Украине Евгений Тетерин.

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