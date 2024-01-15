Главу отделения Союза десантников РФ Тетерина признали негодным к военной службе

В Свердловской области возобновили уголовное дело о крупной взятке, фигурантом которого стал председатель регионального отделения Союза десантников России и участник спецоперации на Украине Евгений Тетерин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии