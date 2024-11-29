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За копейки и мяса не надо. Самый вкусный рецепт из тыквы: можно готовить даже зимой

За копейки и мяса не надо. Самый вкусный рецепт из тыквы: можно готовить даже зимой

Тыквенный пирог — это не просто десерт; это настоящий символ осени и уютных семейных вечеров. Его богатый, нежный вкус и аромат напоминают о хрустящих листьях, прохладном воздухе и подготовках к зимнему празднованию.

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