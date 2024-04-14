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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская болеет за «Зенит»: «Показывает очень современный футбол. Никто не играет так хорошо в РПЛ» 

«Я болею за «Зенит». Команда показывает очень современный футбол, идет в русле всех новейших идей — быстрая доставка мяча в атаку, высокие скорости, хороший дриблинг.

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