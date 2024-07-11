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Царьград

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Не упоминайте Китай: Пекин жёстко ответил на планы НАТО

Не упоминайте Китай: Пекин жёстко ответил на планы НАТО

Власти КНР выступили против упоминания своей страны в документах Североатлантического альянса.Китайские власти выступили против попыток стран НАТО использовать региональные кризисы для очернения КНР и разжигания новой холодной войны.

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